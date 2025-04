Roy Keane 'dispara' contra Haaland: "Parece um jogador da 4.ª divisão"

Roy Keane voltou a fazer duras críticas, desta vez direcionadas a Erling Haaland. O ex-jogador do Manchester United não poupou palavras ao comentar sobre o estilo de jogo do atacante norueguês, chegando a compará-lo a um jogador da quarta divisão inglesa.

"O jogo dele é péssimo, e não é só hoje, acho que é em qualquer situação. Ele comete muitos erros em campo... Mas, na frente do gol, é o melhor do mundo", afirmou Keane em entrevista à Sky Sports.

"Mas o jogo global dele, considerando a sua estatura, é muito fraco, e não foi só hoje. Acho que ele precisa melhorar. Às vezes, sinto que estou vendo um jogador da League Two. O jogo dele precisa evoluir, e imagino que isso aconteça nos próximos anos", completou o ex-jogador da seleção inglesa.

Haaland, por sua vez, já disputou 40 partidas nesta temporada, contribuindo com 30 gols e quatro assistências pelo Manchester City em todas as competições.

