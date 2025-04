Suárez revela mágoa com saída do Barcelona e motivação no Atlético

© Getty Images

​Luis Suárez concedeu, nesta terça-feira, uma entrevista ao canal do YouTube 'Davismo Factos', na qual detalhou os motivos que o levaram a deixar o Barcelona e assinar com o Atlético de Madrid no verão de 2020, em uma transferência avaliada em nove milhões de euros.​

"Naquele momento, sofri, mas depois dei valor. Por alguma razão, as coisas acontecem, e por alguma razão eu tinha que sair do Barcelona. Sei que algumas coisas me incomodaram, mas não vivo de rancor nem do passado. Passei por momentos difíceis, mas sentia que ainda podia continuar ajudando o clube", afirmou Suárez.​

"Exceto pelo Leo [Messi], que sempre terminava como artilheiro da equipe, eu não marcava menos de 20 ou 25 gols. Sentia que estava correspondendo às expectativas do clube, mas enfim... Fui para uma equipe que me recebeu de maneira espetacular", continuou o atacante.​

"O grupo me acolheu de braços abertos, o treinador também foi incrível. Isso te motiva para o que está por vir. Queria mostrar ao Barcelona que eles estavam enganados e retribuir ao Atlético de Madrid por ter me aberto as portas", concluiu Suárez.​

A mudança de Suárez para o Atlético de Madrid foi marcada por sua rápida adaptação e contribuições significativas para o time. Sua chegada trouxe uma nova dinâmica ao ataque da equipe, refletindo sua determinação em continuar atuando em alto nível no futebol europeu.​

