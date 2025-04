Garro vai para a Espanha por 'procedimento inovador' no joelho

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians informou nesta terça-feira (1º) que Rodrigo Garro viajou para a Espanha para fazer um "procedimento inovador" que tem como objetivo avançar no tratamento da tendinopatia patelar do joelho direito.

O departamento médico do Corinthians coordenará o tratamento na capital espanhola. Segundo o clube, o meio-campista ficará na Europa por uma semana.

Mesmo com a viagem, o Alvinegro informou que problema no joelho de Garro "regrediu consideravelmente". O camisa 8 jogou a final do Campeonato Paulista no sacrifício.

O meio-campista já havia anunciado uma "pausa" na temporada: "Do jeito que meu joelho está, eu não consigo ser o Garro do ano passado. Não sei quanto tempo vou parar, mas não acho que seja muito. Tem que desinflamar meu joelho, tem muita agulha ali. Fiz muita coisa para conseguir jogar", contou em entrevista para a ESPN.

O argentino vem sofrendo com o joelho desde o ano passado, quando teve detectado um problema crônico. O meia tem tendinopatia patelar, mas vem atuando mesmo assim enquanto realiza trabalhos específicos de recuperação. No ano passado, ele disputou 62 partidas.

VEJA A NOTA DO CORINTHIANS

