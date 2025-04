Palmeiras pede mudança de Dérbi para Arena Barueri por show de Gilberto Gil

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras pediu para a CBF a mudança de local da partida contra o Corinthians, no dia 12 de abril, pela terceira rodada do Brasileiro, às 18h30 (de Brasília). Inicialmente ela estava marcada para o Allianz Parque, mas deve ser disputada na Arena Barueri.

O Palmeiras fez o pedido de mudança do local para a Arena Barueri por que não tinha a possibilidade de mudança de data. Haverá um show de Gilberto Gil, no Allianz Parque, na mesma data.

O jogo não poderia acontecer no domingo, pois o São Paulo joga no dia no Morumbis e ainda tem um confronto na quinta-feira da semana anterior.

O Pacaembu não é uma opção no momento. O estádio ainda está em obras e não está liberado até o momento para receber jogos.

A WTorre lamenta a demora da CBF para divulgar a tabela detalhada do Brasileiro. A entidade só publicou a tabela da competição na última sexta-feira (31) à noite, e deu pouco tempo para a administradora e o clube pensarem em saídas para poder jogar no Allianz Parque.

Esse é apenas o segundo jogo no ano que o Palmeiras é obrigado a deixar o Allianz Parque. O outro jogo aconteceu no dia 25 de janeiro, contra o Novorizontino, e ele também foi disputado na Arena Barueri.

A Arena Barueri passou por uma reforma de R$ 50 milhões para receber melhor os atletas do Palmeiras. O projeto incluiu melhoria no gramado, infraestrutura para a imprensa e acessibilidade.