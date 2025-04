Palmeiras bate R$ 4 milhões em bônus com titularidade e cavada de Endrick

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick fez o Palmeiras chegar à marca de R$ 4,2 milhões em bônus com a sua venda. O atacante foi titular e marcou um gol pelo Real Madrid no empate por 4 a 4 contra a Real Sociedad, nesta terça-feira, pela volta da semifinal da Copa do Rei. Os Merengues avançaram à final.

O Palmeiras garantiu mais R$ 461,9 mil somente com a titularidade de Endrick. O Real tem de pagar 75 mil euros toda vez que o jovem criado no Alviverde começa uma partida.

Os outros R$ 215,5 mil do dia foram garantidos com o gol marcado pelo brasileiro. Ele recebeu cara a cara com o goleiro e deu uma cavadinha para empatar o jogo no primeiro tempo - o Real perdia por 1 a 0. Os Merengues pagam 35 mil euros ao Palmeiras a cada tento do atacante.

Endrick foi titular porque Mbappé foi poupado. O brasileiro foi o escolhido por Ancelotti e chegou ao seu quinto gol na Copa do Rei. Ele foi substituído aos 21 minutos da etapa final, justamente pelo francês, e deixou o campo aplaudido pela torcida.

O Palmeiras ficou perto de ganhar mais com Endrick no jogo. A joia quase fez um golaço de bicicleta e ainda teve outras finalizações perigosas ao longo da partida.

Ao todo, o Palmeiras pode receber até 12,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 75 milhões) em bonificações. A data limite para Endrick atingir as metas é 30 de junho de 2030, quando termina o contrato do atacante com o Real Madrid.

Os valores desbloqueados por Endrick serão transferidos ao Palmeiras 30 dias depois do término de cada temporada. O Real Madrid pagou 35 milhões de euros fixos pela contratação do jovem atacante.

Os sete gols do atacante pelo clube merengue resultaram em 245 mil euros (cerca de R$ 1,5 milhão) ao Alviverde. A cada tento, o Palmeiras recebe 35 mil euros. A quantia é a mesma em caso de assistências ou pênalti sofrido.

O Palmeiras embolsou mais 375 mil euros (R$ 2,3 milhões) pelos cinco jogos de Endrick como titular. Para ativar a cláusula, o camisa 16 precisa ficar pelo menos 45 minutos em campo.

O atacante ainda tem uma assistência e um pênalti sofrido na temporada, o que resultou em mais 70 mil euros (R$ 431 mil) no cofre alviverde. O contrato de Endrick ainda prevê bônus por títulos e prêmios individuais.

VEJA OS VALORES DETALHADOS

5 jogos como titular: R$ 2,3 milhões

7 gols marcados: R$ 1,5 milhão

1 assistência: R$ 215,5 mil

1 pênalti sofrido: R$ 215,5 mil