Real vai à final da Copa do Rei com Endrick ovacionado em jogaço de 8 gols

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Real Madrid e Real Sociedad empataram por 4 a 4 nesta terça-feira (1), em jogaço pela volta da semifinal da Copa do Rei, no Santiago Bernabéu. Rudiger marcou na prorrogação o gol que colocou o Real na frente no agregado por 5 a 4, dando a classificação para a final. Endrick fez um golaço de cavadinha no primeiro tempo e foi ovacionado ao ser substituído na segunda etapa.

Além do zagueiro e de Endrick, Bellingham e Tchouaméni marcaram para o Real, e Barrenetxea, Alaba (contra) e Oyarzabal (duas vezes) fizeram para a Real Sociedad. O Real venceu a ida por 1 a 0, com gol de Endrick.

Endrick foi substituído com a torcida do Real Madrid gritando seu nome. O camisa 16 saiu aos 19 minutos da segunda etapa para a entrada de Kylian Mbappé, após quase marcar golaço de bicicleta e anotar de cavadinha.

Atlético de Madri e Barcelona definem o segundo finalista nesta quarta, após 4 a 4 no primeiro jogo.

Com 15 minutos da primeira etapa, a equipe visitante tirou a vantagem do Real Madrid. Em contra-ataque letal, o lateral-direito Lucas Vázquez saiu de posição e acabou deixando Barrenetxea sozinho para entrar na área e finalizar entre as pernas de Lunin: 1 a 0 Sociedad.

Após quase marcar um golaço de bicicleta com sete minutos, Endrick anotou de cavadinha. Vinicius Júnior deu passe incrível para encontrar o camisa 16 em velocidade. O jovem brasileiro, "gelado", deu apenas um pequeno toque para encobrir o goleiro e empatar o jogo, aos 29 minutos.

O Real passou a sofrer com pressão dos adversários. Alaba marcou contra, e Oyarzabal colocou os visitantes na frente, tudo isso depois que Endrick já havia saído. O zagueiro Pablo Marí levou a bola na linha de fundo, cruzou rasteiro para trás e o defensor dos donos da casa acabou jogando contra, aos 26. Kubo levou a bola pela direita e acionou Oyarzabal, que chutou e contou com desvio para ampliar, nove minutos depois.

O elenco comandado por Carlo Ancelotti correu atrás, ficou na frente e sofreu com o empate no agregado novamente. Bellingham e Tchouaméni, aos 37 e 41 minutos, respectivamente, marcaram para fazer 3 a 3 no placar do segundo duelo e 4 a 3 no placar geral. Oyarzabal apareceu de novo para estragar a classificação do Real Madrid, cabeceando sozinho para levar o duelo à prorrogação.

Na prorrogação, o Real Madrid conquistou a vitória nos últimos 15 minutos. Mbappé dominou bela bola, deu um chapéu no zagueiro quase na pequena área e tentou cabecear para marcar, mas foi desequilibrado pela marcação no último momento do primeiro tempo. Na segunda etapa, não deu chances para a Real Sociedad e Rudiger conseguiu belo cabeceio após escanteio de Arda Guller para dar a classificação ao time da casa.

