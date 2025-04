Brasil tem chance de igualar Argentina em títulos na Libertadores

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil tem a chance de alcançar um feito histórico com seus representantes na Copa Libertadores deste ano. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia terão a chance de faturar o 25º troféu do torneio para o país, o que empataria o ranking das nações com mais títulos.

Atualmente, a Argentina lidera com 25 taças, mas a distância para os rivais vem caindo nos últimos anos, impulsionada pela série de conquistas dos times brasileiros.

Nas últimas oito edições, sete tiveram campeões do Brasil -a primeira foi com o Grêmio, em 2017. No período, 11 equipes do país chegaram até a decisão, com quatro edições sendo definidas apenas por equipes brasileiras.

A última final que não teve um clube daqui como vencedor foi em 2018, quando o River Plate derrotou seu maior rival, o Boca Juniors, na decisão.

Depois disso, Flamengo (2019 e 2022), Palmeiras (2020 e 2021), Fluminense (2023) e Botafogo (2024) foram responsáveis pela atual hegemonia brasileira.

Entre os atuais representantes do país, apenas dois nunca venceram a competição, Fortaleza e Bahia. Flamengo, Palmeiras e São Paulo têm três títulos cada um, o Internacional tem dois troféus, enquanto o Botafogo ganhou em 2024 sua inédita taça.

Diversos fatores são apontados para justificar a situação atual do principal certame do continente, mas o poder financeiro das equipes do Brasil em relação aos demais times da América do Sul é frequentemente apontado como o mais determinante.

As premiações da ligas nacionais são um bom exemplo dessa disparidade. Enquanto o Botafogo ganhou R$ 48,1 milhões por voltar a vencer o Campeonato Brasileiro depois de 29 anos, a LDU, campeão da liga do Equador na última temporada, recebeu um prêmio sete vezes menor, US$ 1,2 milhão (R$ 6,9 milhões).

Isso mesmo o campeonato equatoriano sendo o segundo com maior premiação no continente em 2024. O terceiro colocado nessa lista é o Uruguai, que destinou US$ 750 mil (R$ 5,8 milhões) para o Peñarol, que adicionou a 52° taça à sua galeria no ano passado.

A disparidade crescente nos últimos anos levou a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) a criar, em 2022, um plano para fortalecer as competições locais de suas dez associações. Cada membro recebe anualmente US$ 1 milhão (R$ 5,8 milhões) para distribuir como prêmios.

Cada país poderia escolher entre duas opções para dividir o valor -integralmente para o campeão ou com uma porcentagem também destinada ao vice.

Mesmo sem reduzir a diferença para o Brasil, que também teve direito ao dinheiro, o montante distribuído pela Conmebol ajudou a reforçar os prêmios dos países vizinhos -em alguns casos até a dobrar o que vinha sendo pago até então, o que pelo menos ajuda a formar times mais fortes e manter vivo o sonho de fazer frente às equipes brasileiras.

Veja as estreias das equipes brasileiras na Libertadores.

QUARTA-FEIRA (2)

21h30 - Talleres x São Paulo - Globo (SP e parte da rede), ESPN e Disney+

21h30 - Universidad de Chile x Botafogo - Globo (RJ e parte da rede) e Paramount+

QUINTA-FEIRA (3)

19h - Bahia x Internacional - Espn e Disney+

19h - Sporting Cristal x Palmeiras - Paramount+

21h30 - Deportivo Táchira x Flamengo - Espn e Disney+

Leia Também: Palmeiras bate R$ 4 milhões em bônus com titularidade e cavada de Endrick