Ex-meia do Vitória e astro da J-League, Leandro Domingues morre aos 41

Morreu na noite desta terça-feira (1º), aos 41 anos, o ex-meia Leandro Domingues, revelado pelo Vitória e com passagens marcantes por clubes como Cruzeiro, Fluminense e Portuguesa. O ex-jogador enfrentava um câncer nos testículos desde 2022 e não resistiu às complicações da doença.

Natural de Vitória da Conquista, na Bahia, Leandro iniciou sua carreira profissional no Vitória, onde se tornou ídolo da torcida e conquistou títulos importantes. Pelo Rubro-Negro Baiano, foi supercampeão estadual em 2002, venceu a Copa do Nordeste em 2003 e foi hexacampeão baiano nos anos de 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 e 2016, somando quatro passagens pelo clube ao longo da carreira.

Em 2007 e 2008, vestiu a camisa do Cruzeiro, onde foi campeão mineiro em 2008 e participou da campanha da equipe na Copa Libertadores daquele ano. Em 42 partidas pelo clube mineiro, marcou 11 gols.

Leandro também teve breve passagem por clubes como Fluminense e Portuguesa, mas foi no futebol japonês que construiu uma das fases mais brilhantes de sua trajetória.

Ídolo no futebol japonês

O meia brilhou no Japão por 11 temporadas, defendendo três clubes: Kashiwa Reysol, Nagoya Grampus e Yokohama FC. Foi no Kashiwa Reysol que viveu o auge, liderando a equipe nas conquistas da J-League (2011), da Supercopa do Japão (2012), da Copa do Imperador (2012), da Copa Nabisco (2013) e da Segunda Divisão Japonesa (2010). Seu desempenho lhe rendeu destaque como um dos principais estrangeiros a atuar no futebol nipônico na época.

Ao longo da carreira, Leandro Domingues conquistou 14 títulos e ficou conhecido pela técnica refinada, visão de jogo e gols decisivos.

Despedida dos gramados

Após a longa trajetória no exterior, encerrou a carreira em 2022 jogando pelo Betim Futebol, clube da região metropolitana de Belo Horizonte.