Barcelona é acusado de burlar fair play e LaLiga veta inscrições de dupla

Uma nova polêmica agita o futebol espanhol nesta quarta-feira (3). A LaLiga emitiu um comunicado oficial questionando a legalidade das inscrições de Dani Olmo e Pau Víctor pelo Barcelona, afirmando que o clube não possuía margem no chamado "fair play financeiro" para registrar os jogadores.

O Barcelona havia conseguido regularizar a situação dos atletas a tempo da disputa da Supercopa da Espanha, amparado pela receita obtida com a venda de camarotes VIP do estádio Olímpico de Montjuïc (atualmente em uso devido à reforma do Camp Nou), operação avaliada em aproximadamente 100 milhões de euros. No entanto, após novas análises, a liga espanhola voltou atrás.

De acordo com o comunicado, o Barça não dispunha de limite financeiro disponível para efetuar as inscrições nem no encerramento de 2024, nem no início de janeiro de 2025, tampouco nos dias subsequentes:

“O Barcelona, mesmo com a formalização da referida operação corporativa, não possuía, em 31 de dezembro de 2024, 3 de janeiro de 2025, ou até a presente data, margem orçamentária – o que se entende por ‘fair play financeiro’ – para inscrever os jogadores Dani Olmo e Pau Víctor", afirmou LaLiga.

O texto também destaca que, conforme a Norma de Elaboração Orçamentária (NEP), o valor dessa operação foi desconsiderado no cálculo do Limite de Custo com o Plantel Desportivo (LCPD), por não atender às exigências financeiras da entidade:

“Em aplicação da NEP, a LaLiga comunicou ao clube a redução do seu LCPD, com base nos demonstrativos financeiros intermediários apresentados.”

A decisão pode afetar diretamente a continuidade dos atletas em competições nacionais, gerando novos desdobramentos judiciais e acirrando o já conturbado relacionamento entre a liga e o Barcelona. O clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre a nota.

