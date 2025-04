Seis anos após Globo, Cris Dias diz: 'Digital nos tira da zona de conforto'

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cris Dias deixou a Globo há seis anos e um leque de oportunidades se abriu com a escalada do mundo digital na comunicação. A vasta experiência que adquiriu em 13 anos na maior emissora do país levou a jornalista a acumular ainda mais conhecimento em novas oportunidades. Em sua mais nova missão, ela apresentará as transmissões de jogos da Libertadores e Copa Sul-Americana na Paramount+.

Em entrevista ao UOL, Cris Dias celebrou o movimento de expansão do universo digital. Segundo a jornalista de 44 anos, a oportunidade de surfar em plataformas diferentes faz com que ela esteja em constante desenvolvimento.

"Quando eu saí da faculdade, o contexto era completamente diferente. A gente teve que ir se adaptando. Nesse caminho, você tem muitos desafios e muitas questões, além de medo de se reinventar. Com a chegada do digital, a grande vantagem é você ter autonomia de poder escolher trabalhos, se entender como uma marca e trabalhar com outras", refletiu Cris Dias.

"Abriu-se um leque sem fim com os streamings, novas mídias e formatos com os quais a gente pode trabalhar. Tecnicamente as coisas mudaram muito, tecnologicamente evoluíram muito. Mas o comunicar e o comunicar esporte, ainda é o mesmo. O digital tirou muita gente da zona de conforto, as pessoas tendo que se reinventar e eu adoro trabalhar com as pessoas que entendem mais de digital do que eu, porque é uma evolução constante", concluiu a jornalista.

Depois de deixar a Globo, Cris Dias passou por CNN Brasil, Rede Bandeirantes, CazéTV e fez inúmeros projetos nas próprias redes sociais em parcerias com marcas e outros veículos de comunicação. Agora, Cris embarca na apresentação das transmissões de partidas da Libertadores e Sul-Americana.

"Estou muito animada e empolgada com essa coisa de bater bola com o timaço do Paramount+. São pessoas que eu sempre admirei, alguns eu já conhecia. Então, são sempre possibilidades de novos encontros, de novos bons trabalhos", destacou.

Durante o trabalho com o streaming, Cris Dias fará parceria com Alê Xavier, Marcelo Hazan, Nivaldo Prieto e PVC.

"É demais você trabalhar com as maiores competições do continente. Estou muito animada, porque a gente vai cobrir quase 100 jogos, tem muita transmissão. A Paramount é uma montanha de entretenimento e nós somos uma montanha de jogos. Entretenimento, esporte e informação sempre dá bom. Tenho um time massa e eu sou um humilde reforço chegando numa equipe completa e pronta", disse.

VIDA NÔMADE

Desde que passou pela CNN, Cris Dias adorou o estilo de vida nômade. Ela tem uma base em Porto Alegre, mas gosta de viajar o Brasil e o mundo trabalhando e vivenciando novas experiências. A apresentação dos jogos da Libertadores e Sul-Americana serão no estúdio da Paramount em São Paulo, o que se encaixou perfeitamente com a rotina da jornalista.

"É por isso que eu gosto do esporte e dessas mudanças do contexto do nosso trabalho, é pelo movimento. Vou continuar me movimentando. Eu mudei de base... Fiquei 20 anos no Rio, cinco em São Paulo, e estou há dois em Porto Alegre. Ano passado também trabalhei muito fora. Coloquei a minha rede de apoio toda, minha família inteira do Sul, meu filho lá, todo mundo lá", contou Cris.

"Ao invés de eu voltar para São Paulo, agora eu volto para Porto Alegre. O grosso da transmissão é em São Paulo e eu também estou com outros trabalhos. Então vou continuar indo muito para São Paulo no período dos jogos e vou ficar nessa ponte como sempre", concluiu a jornalista.