Flamengo vai sem Arrascaeta, Gerson, Wesley e mais 2 em estreia na Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo tem cinco desfalques importantes para a estreia na Libertadores, nesta quinta-feira (3), na Venezuela, contra o Deportivo Táchira.

Arrascaeta, Danilo, Gerson, Wesley e Plata não foram relacionados para o duelo. O quinteto ficará no Rio de Janeiro para tentar se recuperar a tempo de viajar para Salvador (BA), onde no domingo o Rubro-Negro enfrenta o Vitória pelo Campeonato Brasileiro.

A boa notícia para a torcida fica por conta de Leo Pereira. O zagueiro deixou o confronto com o Internacional após uma pancada no joelho esquerdo, mas exames não apontaram lesão e ele está à disposição do técnico Filipe Luís.

CONFIRA O BOLETIM MÉDICO DIVULGADO PELO FLAMENGO

"Plata

Após a Data FIFA, o jogador apresentou sinais de fadiga generalizada, agora associado a um quadro de faringite e febre. Por estes motivos, foi vetado da viagem para a Venezuela pelo Departamento Médico.

Wesley

Apresenta sinais de desgaste físico e mialgia após a Data FIFA de março. Departamento Médico do clube o considerou sem condições de jogo para esta quinta-feira (3) e, portanto, não viaja para a Venezuela.

Gerson, De Arrascaeta e Danilo

Trio segue planejamento estabelecido de recuperação e fará trabalhos diários no CT George Helal".