Mourinho aperta nariz de técnico rival após derrota do Fenerbahçe; veja

© Getty Images

O técnico português José Mourinho voltou a chamar atenção nesta quarta-feira (2) por um gesto inusitado durante o confronto entre Fenerbahçe e Galatasaray, válido pelas quartas de final da Taça da Turquia. Após a derrota por 2 a 1 em casa, que culminou na eliminação de sua equipe, o Fenerbahçe, Mourinho protagonizou uma cena polêmica com o técnico adversário, Okan Buruk.

Imagens registradas no gramado mostram Mourinho se aproximando de Buruk e, em um gesto inesperado, apertando o nariz do treinador do Galatasaray. A reação de Buruk foi teatral: ele caiu no chão após o toque, simulando um impacto maior do que o real.

O episódio gerou repercussão imediata nas redes sociais e alimentou ainda mais a rivalidade entre os dois clubes, que vivem clima de alta tensão nesta fase decisiva da temporada.

Confira as imagens abaixo.