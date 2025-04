Técnico chileno entra no radar da CBF para assumir a Seleção Brasileira

© Getty

A busca por um novo técnico para a Seleção Brasileira segue movimentando bastidores e ampliando o leque de possibilidades. Entre os nomes mais recentes citados para o cargo está o do chileno Manuel Pellegrini, atualmente no comando do Real Betis, da Espanha.

Segundo o jornal chileno La Tercera, Pellegrini voltou a ser considerado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que teria demonstrado interesse formal no treinador. A publicação classificou o técnico como “uma antiga saudade” da entidade brasileira, relembrando que ele já foi cogitado para o cargo após a derrota do Brasil na Copa de 2014, quando Felipão deixou o comando da equipe. Na ocasião, o chileno estava no Manchester City, onde conquistou a Premier League naquele mesmo ano, e optou por permanecer na Inglaterra. A vaga acabou ficando com Tite, que seguiu no cargo até 2022.

Desta vez, o bom desempenho de Pellegrini no futebol espanhol reacendeu a conversa. Em março, ele foi eleito o melhor técnico da La Liga e tem comandado o Betis com consistência. O clube vive uma fase positiva, com destaque para o desempenho do brasileiro Antony, que tem se destacado mais do que nos tempos de Manchester United. Segundo fontes ouvidas pelo La Tercera, representantes da CBF já teriam viajado à Espanha para abrir conversas com o treinador.

“Fomos informados de que há um interesse sério vindo do Brasil. Um intermediário da Seleção Brasileira fez contato com representantes de Pellegrini. Sabemos que ele é um nome muito respeitado no mercado e que os resultados nos últimos cinco anos com o Betis chamaram atenção. Ainda assim, ele tem contrato com o clube até junho de 2026”, declarou uma fonte ligada ao clube espanhol.

Apesar das tratativas com o chileno, o plano principal da CBF continua sendo a contratação de Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid. O técnico italiano, no entanto, já negou qualquer acerto com a Seleção e afirmou que só debaterá o assunto após o Mundial de Clubes, previsto para o meio de 2025.

Outro nome que continua sendo avaliado pela entidade brasileira é o do português Jorge Jesus. Hoje no comando do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Jesus já demonstrou disposição em abrir mão de compromissos com o clube saudita para atender a um eventual convite da Seleção.

