Mourinho é expulso na Turquia e pode pegar até 10 jogos de gancho

José Mourinho pode enfrentar uma dura punição na Turquia após protagonizar um episódio polêmico na última quarta-feira (2). O técnico do Fenerbahçe foi expulso ao final do clássico contra o Galatasaray, após apertar o nariz do treinador adversário, Okan Buruk, em um gesto considerado provocativo. A atitude ocorreu logo após a eliminação de sua equipe na Copa da Turquia.

De acordo com o jornal espanhol AS, a Federação Turca de Futebol avalia aplicar uma sanção severa ao português. Se o gesto for enquadrado como um "ataque físico", Mourinho pode ser suspenso por até 10 partidas. Já se a atitude for classificada apenas como comportamento antidesportivo, a punição deve variar de um a três jogos.

A definição da penalidade deve ocorrer nos próximos dias, e o episódio pode até abreviar a temporada de Mourinho no comando do clube de Istambul, dependendo da decisão da entidade esportiva.

O confronto, que terminou com vitória do Galatasaray por 2 a 1, marcou a eliminação do Fenerbahçe nas quartas de final da Taça da Turquia, intensificando ainda mais a rivalidade entre os dois gigantes do futebol turco.

