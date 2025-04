Copa Feminina deve ocorrer nos EUA em 2031 e no Reino Unido em 2035

© Lusa

A edição de 2031 da Copa do Mundo Feminina deve ser realizada nos Estados Unidos, enquanto a de 2035 caminha para acontecer no Reino Unido. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (3) pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, durante a abertura do 49º Congresso da UEFA, em Belgrado, na Sérvia.

Segundo Infantino, as duas nações apresentaram as únicas candidaturas válidas dentro do prazo estipulado pela entidade. No caso dos EUA, a proposta pode ainda ser ampliada com a participação de outros países da CONCACAF. Já a candidatura europeia é liderada pelas federações das Ilhas Britânicas — Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

Uma proposta conjunta entre Portugal, Espanha e Marrocos chegou a ser considerada para o Mundial de 2035, mas não foi formalizada, devido à desistência do país africano.

"Ao receber apenas uma proposta para 2031 e uma candidatura válida para 2035, está aberto o caminho para que essas duas grandes nações recebam o Mundial feminino e ajudem a impulsionar ainda mais o futebol entre as mulheres", afirmou o dirigente da FIFA.

Os Estados Unidos já sediaram duas edições da competição: em 1999 e 2003. Caso a escolha seja oficializada, o país será o primeiro a receber o torneio três vezes. A FIFA também planeja expandir o número de seleções participantes, de 32 (formato atual desde 2023) para 48 equipes — mesmo modelo previsto para a Copa do Mundo masculina a partir de 2026.

A decisão final sobre as sedes deve ser ratificada nos próximos congressos da FIFA.