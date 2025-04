Barcelona ganha 'guerra' com La Liga por Dani Olmo e Pau Victor

© FC Barcelona

O Conselho Superior do Esporte (CSD) da Espanha acatou, nesta quinta-feira (4), o recurso apresentado pelo Barcelona contra a decisão da La Liga que havia anulado as inscrições dos jogadores Dani Olmo e Pau Victor. A liga espanhola alegava descumprimento das regras de fair play financeiro por parte do clube catalão.

De acordo com o comunicado oficial divulgado pelo CSD, foi constatado que a Comissão de Acompanhamento da La Liga "não tinha competência para deliberar sobre o tema em questão", invalidando, assim, a decisão que impedia o registro dos atletas. O órgão frisou que chegou a essa conclusão de forma "evidente e incontroversa", após ouvir os argumentos das partes envolvidas.

Com a decisão, o técnico do Barcelona, Hans-Dieter Flick, poderá contar com os dois jogadores ao menos até o fim da atual temporada. A inscrição de ambos foi viabilizada por meio da venda das tribunas VIP do Camp Nou, operação que rendeu ao clube cerca de 100 milhões de euros.

A vitória jurídica representa um avanço importante para a diretoria liderada por Joan Laporta. O Barcelona contestava não apenas os critérios financeiros da La Liga, mas também apontava uma possível violação dos direitos trabalhistas dos atletas, que teriam sido impedidos de atuar sem base legal clara.

