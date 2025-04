Compra de Paulinho por Palmeiras aparece quase R$ 50 milhões mais cara em balanço

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O balanço financeiro do Palmeiras de 2024 foi divulgado no início da semana e informou que a compra do atacante Paulinho custou R$ 162,1 milhões ao clube -o valor é quase R$ 50 milhões a mais do que os 18 milhões de euros (R$ 115 milhões) revelados pelos clubes na negociação.

Os atletas envolvidos na troca com o Atlético-MG ajudam a explicar essa diferença.

A despesa financeira do Palmeiras na operação Paulinho é de 18 milhões de euros (os R$ 115 milhões divulgados na época da transferência), que serão pagos em quatro anos.

O restante (R$ 47,1 milhões) é a cessão dos meio-campistas Gabriel Menino e Patrick, que foram em definitivo para o Galo no acordo por Paulinho.

O valor é a soma dos 60% dos direitos econômicos de Menino e os 60% dos direitos econômicos de Patrick.

Os valores da transferência por Paulinho foram lançados como despesas antecipadas no balanço de 2024 por ter sido concluída antes da virada para 2025.

COMO ESTÃO OS JOGADORES NOS NOVOS CLUBES?

Paulinho ainda não estreou com a camisa do Palmeiras e será desfalque na estreia da equipe na Copa Libertadores. O atacante está em reta final de recuperação da cirurgia na perna direita, e está próximo de atuar pelo novo clube. O Alviverde joga nesta quinta-feira (3) contra o Sporting Cristal, às 19h (de Brasília), no estádio Nacional do Peru, em Lima.

Já Gabriel Menino é titular absoluto do Atlético-MG. Ele foi peça importante no título do Campeonato Mineiro, e fez todos os 13 jogos na temporada até o momento como titular.

Patrick tem recebido poucas oportunidades. Ele só disputou três partidas até o momento, e um total de 23 minutos.