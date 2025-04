Garro passa por 'tratamento de choque' com médico de Memphis

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Garro passa por um tratamento 'inovador' para as dores no joelho direito, com o mesmo profissional que tratou Memphis Depay há alguns anos, em Madri, na Espanha.

O procedimento ao qual Garro está sendo submetido é semelhante à eletroacupuntura, uma espécie de tratamento de choque. Agulhas são aplicadas na região em que o paciente sente dor com estímulos elétricos. No caso de Garro, o joelho. A técnica é fisioterápica e não necessita de intervenção cirúrgica.

O médico especialista que trata o jogador argentino foi referendado por Memphis Depay. Há alguns anos, quando o holandês ainda atuava no Atlético de Madri, foi esse mesmo profissional que cuidou dele. No entanto, o nome do especialista não foi revelado por fontes do clube. A coluna de Samir Carvalho, no UOL, havia antecipado a participação do camisa 10 no processo.

O clube paulista trabalha em conjunto com o profissional espanhol. Todas as recomendações e avanços do procedimento estão sendo monitorados diariamente pelo departamento médico alvinegro.

Garro deve retornar ao Brasil no fim desta semana, mas ainda não tem previsão de retorno aos gramados. A própria comissão técnica entende que terá de lidar com a ausência por tempo indeterminado.

Sem o camisa 8 em campo, o Timão perdeu em casa para o Huracán, da Argentina, por 2 a 1, na estreia da Copa Sul-Americana.

"Até que se recupere [ficará fora]. Me parece que não é justo para a torcida, o treinador, e o próprio jogador, que ele tenha de jogar um jogo e parar. Vamos dar o tempo necessário para que se recupere e esteja 100%. É um jogador que necessitamos, pela forma como atua. Tivemos que mudar taticamente, mas isso é parte do futebol e da categoria dos jogadores", disse Ramón Díaz, técnico do Corinthians, após a derrota.

O volante Raniele lamentou as baixas antes da partida continental. Além de Garro, o goleiro Hugo Souza também está lesionado.

"Eu acho que perder qualquer jogador do elenco nos afeta muito. Quando se trata de um Garro, um Hugo Souza, eu acho que isso aí é mais agravante ainda. Vai dificultar um pouco, mas eu acho que a gente tem um elenco muito bom, um elenco recheado, tem algumas peças aí que podem suprir essa falta deles. E eu espero que quem entrar no lugar deles possa manter o nível, ou ser até melhor, para que a gente possa conseguir os resultados", falou Raniele na zona mista.