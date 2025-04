Fluminense anuncia a contratação do técnico Renato Gaúcho

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou, na tarde desta quinta-feira (3), a contratação do técnico Renato Gaúcho. Ele chega para substituir Mano Menezes, demitido após a derrota na estreia no Brasileiro, no último sábado.

Renato Gaúcho assinou vínculo até o fim da temporada. Chegam junto a ele os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles.

Esta será a sétima passagem como técnico do Tricolor. Ele vai começar a trabalhar junto ao elenco nesta sexta-feira (4), no CT Carlos Castilho.

Renato vai estrear no comando do Fluminense na partida contra o Red Bull Bragantino. O jogo vai acontecer no domingo, às 16h, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileiro.

Renato Gaúcho tem grande identificação com o Fluminense. Ele retorna ao clube 30 anos após o "gol de barriga" que deu ao Tricolor o título do Carioca de 1995. Esta passagem, inclusive, foi lembrada em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais.

Como técnico, ele foi campeão da Copa do Brasil de 2007. À época, ele trabalhou com o zagueiro Thiago Silva, que está no atual elenco. Renato esteve à beira do gramado pelo Flu em seis oportunidades anteriores: 1996, 2002-2003, 2003, 2007-2008, 2009 e 2014. Ao todo, soma 202 jogos, com 86 vitórias, 52 empates e 64 derrotas, com um aproveitamento de 51%.

O Fluminense procurou, inicialmente, Milito, mas o técnico recusou o convite. A partir daí, o nome de Renato Gaúcho ganhou força nos bastidores e a negociação evoluiu até o acerto.

Mano Menezes foi demitido no último fim de semana, após derrota para o Fortaleza. Ele havia chegado às Laranjeiras em julho e teve o contrato renovado ao fim da temporada. Além de Mano, os auxiliares Sidnei Lobo e Thiago Kosloski deixam o clube, assim como o preparador físico Flávio Oliveira.

Na atual temporada, o Flu ainda disputa o Brasileiro, a Sul-Americana e o Super Mundial de Clubes. Marcão comandou o Tricolor de maneira interina na vitória sobre o Once Caldas, fora de casa, estreia na Sul-Americana,