Ivan Kley, ícone do tênis brasileiro e pai de Vitor Kley, morre aos 66

© Reprodução- Instagram

O ex-tenista Ivan Kley, um dos nomes mais importantes do tênis brasileiro nos anos 1980 e pai do cantor Vitor Kley, faleceu nesta quinta-feira (3), aos 66 anos, vítima de tromboembolismo pulmonar. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), que lamentou a perda nas redes sociais.

“Nossas mais profundas condolências à família e amigos de Ivan Kley. Seu amor pelo esporte e contribuição ao tênis nacional jamais serão esquecidos por aqueles que acompanharam sua trajetória”, declarou a CBT.

Natural de Novo Hamburgo (RS), Kley alcançou o auge da carreira em dezembro de 1986, quando chegou à 81ª posição no ranking de simples da ATP. Em duplas, chegou ao 56º lugar em julho de 1985. Participou de grandes torneios como Roland Garros — onde chegou à segunda rodada em 1985 e 1988 —, além de Wimbledon e do US Open.

Após encerrar a carreira nas quadras, fundou a ADK Tennis, academia que se tornou referência em formação de atletas. A instituição, da qual Kley ainda era diretor, decretou luto de três dias e suspendeu as atividades até o sábado (5).

Leia Também: Ator de ‘Dogs of Berlin’ sofre infarto e morre durante treino em academia