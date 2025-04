Abel evita falar sobre Seleção e reforça confiança em Leila Pereira

© Getty Images

Após a vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o Sporting Cristal, no Peru, pela fase de grupos da Libertadores, o técnico Abel Ferreira foi questionado sobre os rumores que o apontam como possível sucessor de Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira. Como tem feito desde o início das especulações, o treinador preferiu não alimentar o assunto.

"Não falo em 'ses'. A Leila já foi clara quanto a esse tema", declarou Abel, de forma objetiva, referindo-se à presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Na semana passada, a dirigente afirmou que não teme a possibilidade de perder o treinador para a CBF e reforçou que, até o momento, não foi procurada por ninguém da entidade. "Quando houver algo nesse sentido, volto a falar com vocês. Mas, em nenhum momento, o presidente Ednaldo [Rodrigues] me procurou para perguntar sobre o Abel. E o Abel continua conosco. Tem contrato até o final do ano e vamos em frente", afirmou Leila, em tom firme.

Abel Ferreira está no comando do Palmeiras desde 2020 e é um dos técnicos mais vitoriosos da história recente do clube. Seu nome tem sido constantemente citado na imprensa como forte candidato ao cargo de treinador da Seleção, especialmente após a saída de Dorival Júnior. No entanto, até o momento, nenhuma sinalização oficial foi feita pela Confederação Brasileira de Futebol.

