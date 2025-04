Fenerbahçe convoca reunião de urgência para discutir demissão de Mourinho

© Getty Images

A permanência de José Mourinho no comando do Fenerbahçe está seriamente ameaçada após a eliminação nas quartas de final da Copa da Turquia. A derrota por 2 a 1 diante do arquirrival Galatasaray, nesta semana, acendeu o sinal vermelho entre os dirigentes do clube turco.

Segundo o jornal local Milliyet, uma reunião de emergência foi convocada pela diretoria para avaliar o desempenho recente da equipe. O presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, que acompanha os trabalhos à distância dos Estados Unidos, participou remotamente das discussões. De acordo com a publicação, ficou decidido que um novo tropeço, agora contra o Trabzonspor no domingo, poderá decretar a saída do técnico português.

A pressão sobre Mourinho aumentou não apenas pela eliminação da Copa, mas também pela distância crescente na disputa do Campeonato Turco. Com seis pontos atrás do líder Galatasaray, o Fenerbahçe corre risco de encerrar mais uma temporada sem títulos expressivos.

Além do resultado em campo, o comportamento de Mourinho também repercutiu negativamente. No clássico contra o Galatasaray, o treinador protagonizou uma cena polêmica ao apertar o nariz do técnico adversário, Okan Buruk, gesto que repercutiu mal na imprensa local e nos bastidores do clube.

Com contrato válido até junho de 2026, Mourinho corre o risco de não cumprir nem metade do vínculo. O clima interno, segundo fontes próximas à diretoria, é de forte insatisfação, e o duelo de domingo é tratado como decisivo para o futuro do treinador em Istambul.

