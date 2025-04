Gyokeres sinaliza interesse em jogar no Arsenal na próxima temporada

© Getty Images

O atacante Viktor Gyokeres, destaque do Sporting na temporada, demonstrou abertura para uma possível transferência ao Arsenal na próxima janela de verão, segundo informações do portal britânico TBR Football divulgadas nesta sexta-feira (4).

De acordo com a publicação, o clube inglês tem mantido conversas frequentes com os representantes do atacante sueco, que se mostraram satisfeitos com a abordagem feita pelos Gunners. A receptividade foi tamanha que o Emirates Stadium já desponta como o destino favorito do jogador, caso a transferência se concretize.

Aos 25 anos, Gyokeres vive uma temporada impressionante em Portugal, com 43 gols em 43 partidas. Seu desempenho tem chamado atenção de grandes clubes europeus, incluindo Chelsea e Juventus, que seguem de olho na movimentação do mercado.

Ainda segundo o TBR Football, o atleta prioriza projetos esportivos sólidos, em vez de ofertas puramente financeiras, e enxerga com bons olhos um retorno à Premier League — onde atuou anteriormente pelo Brighton.

Apesar do interesse mútuo entre o jogador e o Arsenal, nenhuma negociação foi oficializada até o momento.

Leia Também: Fenerbahçe convoca reunião de urgência para discutir demissão de Mourinho