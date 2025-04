Jorge Jesus ganha força nos bastidores da CBF e pode assumir a Seleção

© Getty Images

O técnico português Jorge Jesus passou a ser considerado um dos nomes favoritos para assumir o comando da Seleção Brasileira, após a saída de Dorival Júnior. A informação é do portal GE (Globoesporte), que aponta o treinador como o mais cotado no momento, superando concorrentes como José Mourinho, Abel Ferreira e Carlo Ancelotti.

Segundo a publicação, o principal trunfo de Jorge Jesus é o bom conhecimento que tem do futebol brasileiro — lembrando que ele foi campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019 com o Flamengo, em uma das passagens mais marcantes de um técnico estrangeiro pelo país. Além disso, o treinador está em fim de contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita, o que facilita uma possível negociação. Embora exista uma cláusula que permita sua permanência até o fim do Mundial de Clubes, o vínculo atual se encerra em junho.

O técnico, no entanto, ainda prefere esperar a conclusão da temporada no Oriente Médio. A final da Liga dos Campeões da Ásia está marcada entre os dias 25 de abril e 3 de maio, enquanto o Campeonato Saudita termina no fim do mesmo mês. Só após esses compromissos Jorge Jesus pretende discutir seu futuro com a diretoria do Al Hilal.

Mesmo assim, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quer definir a nova comissão técnica antes disso, a tempo dos próximos compromissos da Seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que acontecem nos dias 5 e 10 de junho.

Para antecipar a saída de Jorge Jesus, a CBF teria de arcar com a multa rescisória estipulada em contrato. Atualmente, esse valor é de 5 milhões de euros, mas cai para 3 milhões de euros a partir de maio — o que pode acelerar as tratativas.

