Serginho muda de nome e estreia pela seleção da China aos 30 anos

© Getty Images

Formado nas categorias de base do Santos e com passagens por clubes como América-MG, Vitória e Santo André, o meia Serginho não teve o destaque esperado no futebol brasileiro. No entanto, sua trajetória ganhou novos rumos a milhares de quilômetros de casa — mais precisamente na China, onde se reinventou e, hoje, colhe os frutos da persistência.

Desde 2020 no futebol chinês, Serginho defendeu o Changchun Yatai até a última temporada, quando foi contratado pelo Beijing Guoan. Em alta no país asiático, o jogador se tornou ídolo local a ponto de adotar um novo nome: agora é chamado oficialmente de Sai Erjiniao, uma adaptação ao idioma chinês, que não possui algumas letras do alfabeto latino.

“É engraçada essa parte. Meu nome mudou para Sai Erjiniao porque algumas letras do nosso alfabeto não existem na língua chinesa”, contou o jogador de 30 anos em entrevista ao portal ge nesta sexta-feira (5).

A mudança de nome não foi apenas simbólica. Recentemente naturalizado, o brasileiro fez sua estreia pela seleção da China no mês passado, durante uma vitória contra o Kuwait. “Foi um momento muito especial para mim. Representar a China dentro de campo, esse país que me deu tantas oportunidades e que virou a minha casa”, afirmou o agora meia chinês.

Com a convocação, Serginho se junta a um seleto grupo de brasileiros que se naturalizaram para atuar por seleções estrangeiras. No caso da China, a busca por reforçar o elenco nacional com jogadores naturalizados tem sido uma estratégia para alavancar o desempenho do país em competições internacionais.

Leia Também: Fenerbahçe convoca reunião de urgência para discutir demissão de Mourinho