UEFA pune jogadores do Real Madrid e Mbappé, mas suspende punições

O Comitê de Controle, Ética e Disciplina da UEFA divulgou nesta sexta-feira (5) as sanções aplicadas aos jogadores envolvidos em provocações durante o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, realizado recentemente pela Liga dos Campeões. As punições foram anunciadas por meio de um comunicado oficial da entidade.

O zagueiro Antonio Rüdiger, do Real Madrid, foi multado em 40 mil euros e recebeu suspensão de um jogo, que ficará condicionada ao seu comportamento durante o período de um ano. O alemão fez um gesto considerado provocativo, simulando degolação com a mão no pescoço em direção à torcida adversária.

Já Kylian Mbappé, astro do Paris Saint-Germain, foi penalizado com multa de 30 mil euros e também suspenso por uma partida, igualmente com punição suspensa por 12 meses. O francês teria feito gestos obscenos ao agarrar os genitais em resposta à torcida rival.

Outro jogador do Real, Dani Ceballos, foi multado em 20 mil euros após comemorar um gol diante da torcida do Atlético de forma considerada provocativa. Vinícius Júnior, por sua vez, se envolveu em discussões com torcedores, mas não recebeu punição.

Com as suspensões condicionais, o técnico Carlo Ancelotti poderá contar com todos os jogadores citados para o jogo de ida das quartas de final da Champions League, contra o Arsenal, marcado para terça-feira (9), no Emirates Stadium, em Londres.