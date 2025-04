Dois homens são presos na Espanha após roubar vestiário de time da La Liga

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia prendeu dois homens pelo roubo de vários objetos do vestiário do time principal do Mallorca, da Espanha.

O roubo aconteceu enquanto os jogadores estavam em pleno treinamento, segundo o jornal espanhol Marca. O clube preferiu não se manifestar inicialmente, mas o caso vazou na imprensa e alguns dos jogadores afetados foram revelados: o argentino Pablo Maffeo, o espanhol Copete e o eslovaco Dominik Greif.

Foram roubados vários objetos, entre eles correntes de ouro dos atletas. Segundo relataram ao Marca, trata-se de itens que têm grande valor sentimental para os jogadores.

O Mallorca informou que um dos ladrões é um trabalhador que prestava serviços ao clube por meio de uma empresa terceirizada. Um deles já foi liberado, enquanto o outro permanece detido, segundo informações do jornal Última Hora, da Espanha.

O roubo aconteceu na semana anterior ao jogo contra o Valencia, 30 de março, pelo Campeonato Espanhol. A boa notícia é que a Polícia já recuperou todas as correntes e as devolveu aos jogadores.