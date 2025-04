Hulk chora ao lembrar alcoolismo do pai

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - Atacante do Atlético-MG, Hulk se emocionou ao recordar a época em que o pai sofria com alcoolismo.

Em participação no Charla Podcast, Hulk contou que o pai chegou a ficar bem perto da morte e foi salvo pela mãe. O atacante passou a infância e a adolescência em Campina Grande (PB), antes de seguir para Salvador (BA) para defender o Vitória.

"Foi Deus [quem mudou meu pai]. Meu pai bebia muito. Eu com 16 anos, quando cheguei no Vitória, dei a primeira casa para os meus pais, tipo uma granja, sabe? Fazendinha, mais afastada da cidade. E da casa que eu dei até a rua principal dava mais ou menos 1km. E daí meu pai bebia muito, não se cuidava

Minha mãe pegou ele nos braços quase morrendo. Não tinha carro na época, ele mole, e minha mãe teve que andar com ele no braço esse percurso no braço, até achar um carro e levar ele para um hospital. Quando chegou lá, o médico falou assim: 'Se demorasse um minuto, ele chegava sem vida'. Foi Deus que mudou a vida dele. A partir dali, meu pai nunca mais tocou em álcool", disse o jogador.

Hulk é o único homem entre sete irmãos. Por conta disso, sempre foi muito apegado ao pai, que tem acompanhado o atacante por todos os clubes que defendeu, mesmo fora do Brasil.

"Foi Deus que teve que mostrar para ele como tinha que ser. Meu pai sempre foi meu ídolo, desde pequeno, muito apegado a meu pai. Por ser o único filho homem, minha mãe conta várias histórias do meu pai, que ele chegava em casa, tomando uma, e pegava eu para andar na rua: 'Meu filho homem'."