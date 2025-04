Seleção dá ultimato a Jorge Jesus e aponta 18 de maio como data limite

© Getty Images

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, se reuniu nesta sexta-feira com o coordenador executivo das seleções, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico, Juan, para discutir a sucessão de Dorival Júnior.

Ao sair do encontro, o dirigente máximo da entidade evitou dar muitos detalhes sobre o assunto, mas afirmou que pretende resolver a situação o quanto antes: “Em breve, anunciaremos o nome do novo técnico, a tempo de fazer a lista de convocados para os dois jogos das eliminatórias”.

A seleção brasileira enfrentará o Equador, em Quito, no dia 5 de junho, e cinco dias depois receberá o Paraguai, na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. No entanto, a “data mágica” para o anúncio do novo comandante é 18 de maio.

Isso porque é o prazo final estipulado pela FIFA para o envio da lista de pré-convocados, sendo que a lista definitiva deverá ser divulgada, no máximo, até 2 de junho. A ideia da CBF é que essa convocação já seja feita pelo novo técnico.

Jorge Jesus continua sendo o nome que mais agrada à direção da CBF, mas ele tem contrato válido até 30 de junho, o que exigiria uma compensação ao Al Hilal. Abel Ferreira, do Palmeiras, José Mourinho, do Fenerbahçe, e Carlo Ancelotti, do Real Madrid, também estão entre os cotados.

