Depay quebra jejum de um mês e comanda passeio do Corinthians sobre o Vasco

© Getty

EDER TRASKINI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians atropelou o Vasco e fez 3 a 0 na noite deste sábado (5), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Brasileirão.

Os gols foram marcados por Yuri Alberto e Memphis Depay, enquanto o terceiro foi contra de João Victor. O holandês quebrou um jejum de mais de um mês sem balançar as redes — o último havia sido contra o Mirassol, no dia 2 de março.

A dupla também mostrou todo seu entrosamento: o primeiro gol foi assistência de Depay para Yuri, enquanto no segundo foi a vez do camisa 9 devolver o presente para Memphis.

O Timão poderia ter feito 5 a 0, mas o VAR anulou dois gols em lances polêmicos e de interpretação. No primeiro, o VAR viu um toque de Bidu em Puma Rodríguez; no segundo, Daronco interpretou uma participação na jogada após posição de impedimento.

O Vasco entrou em campo com um time alternativo, sem vários titulares. Peças importantes como Philippe Coutinho e Vegetti foram poupados e começaram no banco.

Com o resultado, o Corinthians chegou a quatro pontos conquistados e deixou o Vasco somente com os três que havia somado na primeira rodada.

O Timão volta a campo nesta terça-feira (8), quando visita o América de Cali (COL), pela Copa Sul-Americana. O Vasco joga no mesmo dia também pelo torneio continental e recebe o Puerto Cabello (VEN).

Atropelo contra os reservas

O técnico Fábio Carille, que tem história no Corinthians e sabe da força da força da Neo Química Arena, optou por escalar um Vasco reserva e sua equipe não viu a cor da bola. O Corinthians dominou durante os 90 minutos e Matheus Donelli sequer trabalhou no jogo.

Com Yuri Alberto e Memphis Depay inspirados, o Timão abriu o placar logo no início em boa jogada de Matheuzinho, assistências primorosa de Depay e pancada de Yuri Alberto. Minutos depois, Yuri apareceu na direita, viu Depay e devolveu o presente. Tudo fácil e sem resistências vascaína.

Na segunda etapa, Matheus Bidu ampliou para o Corinthians em passe de Depay, mas o VAR conseguiu encontrar um toque do lateral em Puma Rodríguez e o árbitro Anderson Daronco assinalou falta e anulou o gol. Foi só depois disso, aos 15 do segundo tempo, que Carille fez alterações, colocando Vegetti e Hugo Moura no jogo. Mas nada mudou. O único lance de perigo veio já aos 45 minutos com Alex Teixeira, mas Matheus Donelli mostrou serviço e fez boa defesa.

O Vasco poderia ter saído da Neo Química Arena com uma goleada por 5 a 0, mas o VAR anulou dois gols corintianos de forma discutível. Antes dos 40 minutos da segunda etapa, a torcida corintiana já gritava "olé" na Arena.

Lances Importantes

1x0. Aos 11, Matheuzinho robou a bola pela direita, puxou contra-ataque rápido e mandou no peito de Memphis Depay já dentro da área. O holandês só ajeitou para a chegada de Yuri Alberto, que finalizou bonito e abriu o placar.

2x0. Aos 26, Yuri Alberto recebeu pela direita e devolveu o presente: tocou para Memphis Depay, que invadia a área pelo outro lado. O camisa 10 bateu na saída de Léo Jardim, que tocou na bola, para ampliar e quebrar um jejum de um mês sem marcar.

Anulado. Aos 13 do segundo tempo, o Corinthians marcou o terceiro com Matheus Bidu após passe de Memphis Depay, mas o VAR encontrou um leve toque do lateral em Puma Rodríguez e Anderson Daronco interpretou como falta.

Mais um anulado. Aos 32, Matheus Bidu recebeu pela esquerda e cruzou para Depay, que dominou e mandou para as redes. O VAR, no entanto, chamou novamente e pegou um impedimento de Yuri Alberto no início da jogada. A bola vai para Depay, que está em posição legal, mas é o zagueiro do Vasco que toca nela e Yuri, que estava em posição de impedimento, fica com a sobra e dá prosseguimento na jogada. Daronco foi ao VAR anulou o gol.

Matheus Donelli! Em sua única ação do jogo, Donelli se esticou todo para encaixar belo chute cruzado de Alex Teixeira já aos 45 do segundo tempo.

3x0. Já nos acréscimos, o Corinthians chegou pela direita, a bola foi cruzada para Memphis Depay no centro. Ele finalizou travado com a marcação que chegava junto, Léo Jardim defendeu de lado e a bola tocou em João Victor e encontrou o caminho das redes. Gol contra.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 3 x 0 Vasco

Campeonato Brasileiro - 2ª rodada

Data: 05/04/2025 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Amarelos: Jair e João Victor; Raniele, Matheuzinho e José Martínez

Vermelho: Ramón Díaz

Gols: Yuri Alberto (12'/1ºT), Depay (26'/2ºT) e João Victor (contra, aos 46'/2ºT)

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele (Maycon), Breno Bidon e Carrillo (José Martínez); Igor Coronado (Romero), Memphis Depay e Yuri Alberto (Héctor Hernández). Técnico: Ramón Díaz

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, L. Freitas e Lucas Piton; Mateus Carvalho (Alex Teixeira), Jair (Hugo Moura), Tchê Tchê (Vegetti) e Payet; Loide (Adson) e Rayan (Nuno Moreira). Técnico: Fábio Carille