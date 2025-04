Michael Schumacher é avô pela 1ª vez, aos 56 anos: "bem-vinda, Millie"

© Getty Images

A família de Michael Schumacher acaba de crescer. Nasceu a neta do ex-piloto de Fórmula 1.

Depois de anunciar a gravidez em dezembro, a filha do heptacampeão, Gina Schumacher, deu as boas-vindas à pequena Millie.

Ao compartilhar uma foto da bebê em seu perfil no Instagram, Gina escreveu: "Bem-vinda ao mundo, Millie. Nascida no dia 29 de março, nossos corações estão mais cheios do que nunca. Somos mais do que abençoados por ter você em nossas vidas."



