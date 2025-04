Raphinha 'perde a cabeça' com árbitro e sobra até para Ter Stegen

© X / nenndeenne

O Barcelona não passou de um empate por 1 a 1 neste sábado (5), jogando em casa contra o Real Betis, em uma partida que teve um final tenso.

Raphinha perdeu a cabeça com o árbitro e precisou ser contido por Hans-Dieter Flick e Marc-André ter Stegen. No caso do goleiro, ele chegou até a levar um empurrão do ex-jogador do Sporting.

