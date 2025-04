Verstappen segura McLaren e vence o 1ª GP do ano no Japão; Bortoleto é 19º

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull, largou bem na ponta, liderou a prova de forma absoluta e venceu o GP do Japão de F1, neste domingo (6). Foi a primeira vitória do piloto holandês na temporada 2025 e a quarta seguida no Japão.

A dupla da McLaren terminou na cola de Verstappen após vencer as duas primeiras corridas da temporada, com Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro. A corrida não teve nenhum abandono.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou a corrida na 19ª colocação. O brasileiro, que largou em 17º, caiu para último logo na largada e cruzou a linha de chegada à frente apenas de Stroll.

Yuki Tsunoda estreou como piloto titular da Red Bull diante da torcida japonesa. Enquanto seu companheiro ficou no primeiro lugar, ele terminou a prova no 12º lugar.

Kimi Antonelli fez história e se tornou o piloto mais jovem a liderar uma etapa da F1, com 18 anos, 7 meses e 12 dias. Ele superou o recorde de Max Verstappen, que liderou o GP da Espanha de 2016 apenas três dias mais velho do que o italiano da Mercedes.

A Fórmula 1 volta no dia 13 de abril (domingo), com o GP do Bahrein. A corrida tem início às 12h (de Brasília).

Como foi a corrida

Max Verstappen largou bem e manteve a ponta. Em apenas seis voltas, o holandês —que chegou a reclamar da troca de marchas no começo— abriu mais de 2s em relação à McLaren de Lando Norris.

A esperada chuva caiu pela manhã, mas parou antes da corrida e permitiu que a pista de Suzuka secasse bem, deixando apenas algumas poças d'água pelo trajeto —e suficiente para não registrar nenhum fogo na grama, tal como foi nos treinos.

Verstappen e Norris foram juntos para os boxes na 22ª volta e se embolaram na saída. O britânico reclamou que foi jogado para fora pelo holandês, mas o replay mostrou que o piloto da Red Bull saiu na frente e foi o próprio Norris que se colocou na grama. Logo depois, os próprios comissários confirmaram que não houve irregularidade.

O fim foi recheado de emoção na briga pelo 1º lugar. Norris começou a tirar a diferença de Verstappen nas voltas finais, mas o holandês conseguiu se manter ao menos um segundo à frente para cruzar a linha de chegada na ponta.

A corrida de Gabriel Bortoleto

Com pneus duros na pista molhada, o brasileiro da Sauber escorregou na partida, largou mal e caiu para a última posição. Ao longo da corrida, o brasileiro ficou pela maior parte do tempo seguindo de perto Esteban Ocon, da Haas, e terminou em 19º, à frente apenas do piloto canadense da Aston Martin.

Mundial de Pilotos

Com a vitória, Max Verstappen chega a 61 pontos e cola em Lando Norris, que vai a 62 e mantém a liderança na classificação. George Russel segue na terceira posição, agora com 49 pontos.

Veja a classificação do GP do Japão:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Kimi Antonelli (Mercedes)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9. Alexander Albon (Williams)

10. Oliver Bearman (Haas)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Carlos Sainz (Alpine)

15. Jack Doohan (Williams)

16. Nico Hulkenberg (Sauber)

17. Liam Lawson (Red Bull)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Gabriel Bortoleto (Sauber)

20. Lance Stroll (Aston Martin)