Palmeiras conta com retornos enquanto Abel briga por fim de 'invenções'

ANDRÉ MARTINS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras pode contar com a volta dos meio-campistas Raphael Veiga e Aníbal Moreno para o duelo deste domingo (6) contra o Sport, pela 2ª rodada do Brasileirão. O retorno da dupla é um primeiro alívio para Abel Ferreira.

Veiga e Aníbal estão recuperados de traumas na lombar e no ombro, respectivamente. O camisa 23 sofreu a lesão no jogo contra o Botafogo, enquanto o argentino ficou fora de ação depois da final do Paulistão. Ambos não atuaram na estreia da Libertadores, mas participaram sem restrições dos últimos treinos

Eles ficam à disposição após Abel ter desabafado sobre baixas no elenco no Peru. O Alviverde penou, mas bateu na última quinta o Sporting Cristal por 3 a 2, fora de casa, em jogo com mudanças no esquema tático e em peças no time titular.

O técnico português disse que sonha em ver o DM esvaziado para não ter que "inventar". O desejo do treinador é poder trabalhar com dois jogadores aptos por posição para aumentar a competitividade e fugir de improvisações.

"O que eu mais sonho é ter dois jogadores em cada posição para não ter que inventar lugares, como estou fazendo. Coloco o Facundo na esquerda quando ele tem que jogar na direita. Coloco o Felipe na 10 quando temos dois 10 lesionados. Meu sonho é ter Facundo e Estêvão lutando por um lugar, Felipe e Paulinho lutando por um lugar. López, Thalys e Roque lutando por um lugar", disse Abel Ferreira, após vitória na estreia da Libertadores.

Abel está quebrando a cabeça diante da série de lesões e ganhou um novo problema nos últimos dias. O lateral Mayke teve diagnosticada na sexta uma lesão no adutor da coxa esquerda e virou mais um desfalque.

No entanto, o Palmeiras pode ganhar três "reforços" nas próximas semanas. Em reta final de tratamento, Mauricio e Paulinho já estão realizando alguns trabalhos com o restante do elenco, enquanto o lateral Marcos Rocha iniciou ontem a transição física. Enquanto olha para a frente, o Alviverde entra em campo na Ilha do Retiro às 18h30 (de Brasília) deste domingo.

"Com nosso elenco todo disponível, é azeitar as dinâmicas de defesa e ataque. Bloquear as transições do adversário, escolher bem as rotas de ataque, quando conduzir, quando cruzar, quando driblar, quando chutar a gol. Falta isso. Muito trabalho a fazer, do treinador, jogadores e departamento médico para a equipe não estar a 70%, mas a 100%. Vai chegar lá, pode ter a certeza disso, só um bocadinho de paciência", finaliza Abel Ferreira.

