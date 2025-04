'Mentiroso, filho da p...", diz ex-Fla sobre ida de Ronaldo ao Corinthians

© Reuters

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O histórico ex-presidente do Flamengo Márcio Braga, que comandou o rubro-negro em seis mandatos, afirmou que Ronaldo Fenômeno é um "mentiroso filho da p..." ao relembrar a controversa ida do craque para o Corinthians.

Ronaldo recentemente contou sua versão da história em entrevista ao canal Flow Sport Club, dizendo que não foi procurado por ninguém do Flamengo para assinar contrato, após meses treinando na Gávea. R9 disse ainda que não ter vestido a camisa flamenguista era uma de suas maiores frustrações na carreira.

Mandatário do Flamengo à época, Márcio Braga retrucou em entrevista ao canal Antenados na Jogada e atacou o Fenômeno, garantindo que o clube carioca tentou, sim, contratá-lo, e que Ronaldo assegurou que não teria interesse de jogar no Corinthians.

"Esse Ronaldo mentiroso, filho da p*, ligou para mim: 'Presidente, o Corinthians me quer, mas não vou, sou Flamengo e quero ficar aqui'. Falei: 'Ué, então vamos assinar o contrato'. Dois dias depois, ele estava no Corinthians. Tão simples quanto isso... Falso, ele é Flamengo falso", contou Márcio Braga.

O ex-presidente rubro-negro disse que almoçou com o procurador de Ronaldo em duas oportunidades e entendeu que seria prudente esperar a recuperação física do craque para a assinatura de contrato, porque apressar as coisas aumentaria a ansiedade de jogar e poderia prejudicar o processo, adiando a oficialização de Ronaldo no Flamengo, o que parecia questão de tempo.

"Fiquei quatro meses treinando na Gávea e eu tinha certeza absoluta que eu ia jogar ali. Não fizeram nada", disse Ronaldo ao Flow Sport Club. Segundo o Fenômeno, ele chegou a avançar no processo de recuperação física e treinar com bola, se aproximando da volta aos gramados, e ainda assim não surgiu nada oficial por parte do Flamengo.

A novela se desenhou entre 2008 e 2009, quando o atacante foi oficializado pelo Corinthians e recepcionado pela torcida com grande festa.

No Timão, Ronaldo ganhou o Paulistão e a Copa do Brasil de 2009. Em 2010, no centenário do clube, Ronaldo e o Corinthians caíram justamente para o Flamengo na Libertadores. A passagem de R9 pelo Parque São Jorge acabou em 2011, após nova eliminação precoce na competição sul-americana, contra o Tolima, da Colômbia, ainda na fase prévia.

