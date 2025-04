Lutador comemora vitória com beijo e sarrada em rival e é enxotado a socos

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A luta principal da edição 69 do Oktagon, competição europeia de MMA, terminou com uma confusão inusitada após o vencedor comemorar dando beijo na cabeça e fazendo um gesto obsceno no adversário.

Max Holzer venceu Deniz Ilbay por finalização no duelo entre alemães no evento realizado ontem em Dortmund. O embate colocou frente a frente o 4º o 6º colocados, respectivamente, do ranking do peso-pena da organização. No quarto round, Holzer aplicou um mata-leão que fez o adversário desistir.

Ainda montado nas costas do rival, o vencedor beijou a nuca e deu uma "sarrada". A luta marcou a décima vitória consecutiva do alemão de 23 anos no torneio.

Here is what happened at Oktagon 69. Max Holzer submitted Deniz Ilbay, proceeded to hump him. Deniz got understandably angry and ran up on Max and sucker punched him and he fell out of the octagon. #Oktagon69 pic.twitter.com/q27v9T7qJY — Headclash MMA (@HeadclashMMA) April 5, 2025

Ilbay se levantou furioso, partiu para cima imediatamente e expulsou o algoz do octógono a socos. Holzer desabou no chão fora da jaula, enquanto o derrotado foi contido para acabar com a confusão.