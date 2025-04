Alison dos Santos conquista etapa de Kingston do Grand Slam Track

© Getty

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Alison dos Santos, o Piu, venceu, neste domingo (6), os 400 m rasos no Grand Slam Track, torneio organizado pelo medalhista olímpico Michael Johnson. O brasileiro fez a prova em 45s52, no Estádio Nacional de Kingston, Jamaica.

Na sexta-feira (4), Piu havia vencido os 400 m com barreiras (47s61). Desta forma, ele somou 24 pontos -12 por vitória -, lidera sua série e leva o prêmio de US$ 100 mil, cerca de R$ 577 mil na conversão atual.

O vento estava muito forte, mas vim, fiz o meu trabalho e conquistei o prêmio. Fiz o meu melhor e significa muito porque amo competir, estar na pista. Quando virou os 200 m vi que estava atrás e pensei que só não poderia perder para o Clarke Alison, ao site da CBAt

Nos 400m rasos, Alison ficou à frente dos norte-americanos Chris Robinson, que fez em 45s54, e Caleb Dean, com 45s68. Nos 400m com barreiras, Piu venceu o jamaicano Roshawm Clarke, com 48s20, e o norte-americano Caleb Dean, 48s58.

O brasileiro não competia havia seis meses. Ele esteve na final da Diamond League na etapa de Bruxelas, Bélgica, em setembro, quando conquistou o título da temporada. Ele foi medalhista de bronze nos 400 m com barreiras nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O QUE É O GRAND SLAM

O Grand Slam Track é organizado pelo quatro vezes medalhista de ouro olímpico Michael Johnson e tem formato diferente das competições tradicionais. Para a atual temporada, estão programadas mais três etapas, todas nos Estados Unidos: em Miami, de 2 a 4/5, na Philadelphia, de 30/5 a 1/6, e em Los Angeles. de 27 a 29/6.

Lançado em 2025, o torneio reúne oito atletas por prova. O circuito conta com 96 atletas, com 48 destaques (integrantes da Liga Grand Slam Track) e 48 desafiantes. As distâncias e provas em disputa são: velocidade curta (100m e 200m), barreiras curtas (100m ou 110m com barreiras), velocidade longa (200m e 400m), barreiras longas (400 m com barreiras), meio-fundo (800m e 1.500m) e fundo (3.000m e 5.000m).

A pontuação final de todos os competidores será determinada pela ordem de chegada combinada entre as duas corridas. O vencedor levará para casa US$ 100.000, cerca de R$ 577 mil, em dinheiro (o 8º colocado ganhará US$ 10.000, algo em torno de R$ 57 mil).

O Grand Slam Track terá um total de US$ 12,6 milhões, R$ 72.7 milhões aproximadamente, em prêmios em dinheiro, além do cachê de participação pago aos competidores.