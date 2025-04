Palmeiras 'afasta' fantasma dos pênaltis e bate o Sport fora de casa

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Sport por 2 a 1 neste domingo (6), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A, em confronto na Ilha do Retiro, em Recife.

Os gols da partida foram marcados por Flaco López e Piquerez, pelo Palmeiras, e Barletta, pelo Sport. Com a vitória, o Palmeiras chegou aos quatro pontos conquistados na sétima posição, parcialmente. Já o Sport se manteve com um ponto, em 17º colocado.

O Palmeiras superou penalidade perdida por Raphael Veiga na decisão do Paulista para vencer a primeira no Brasileirão. Após ficar com o vice-campeonato no estadual, depois do meio-campista desperdiçar cobrança com bela defesa de Hugo Souza, do Corinthians, Piquerez e Flaco converteram suas oportunidades.

As equipes voltam a campo no próximo sábado: enquanto o Palmeiras recebe o Corinthians pelo Dérbi Paulista, às 18h30 (de Brasília), o Sport vai ao Rio de Janeiro para duelo contra o Vasco, às 21h.

COMO FOI O JOGO

A primeira etapa contou com superioridade do Sport, mas poucas finalizações no alvo. Os dois elencos não tiveram grandes oportunidades de marcar nos 45 minutos finais, ainda que o Leão tenha conseguido quatro chutes no gol de Weverton, contra apenas um dos visitantes com o tento anotado por Flaco López.

As equipes fizeram um confronto equilibrado na segunda etapa, mas o Palmeiras encontrou penalidade para vencer no final. As equipes novamente finalizaram pouco no gol do adversário, mas os visitantes melhoraram com a entrada de atletas titulares da equipe, como Estêvão e Piquerez, que marcou o tento na penalidade para sair na frente do placar.

SPORT

Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), João Silva, Chico e Igor Cariús; Christian Rivera, Du Queiroz (Fabricio Domínguez), Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Pablo (Arthur Sousa). Técnico: Pepa

PALMEIRAS

Weverton; Fuchs (Raphael Veiga), Murilo e Micael; Giay, Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Lucas Evangelista (Vitor Roque) e Vanderlan (Piquerez); Felipe Anderson (Estêvão), Facundo Torres e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

VAR: Rodrigo Nunes de Sa

Amarelos: Christian Rivera, Chico, Lucas Lima, Pepa (técnico), Pablo, Sérgio Oliveira e Matheus Alexandre (SPO); Facundo Torres, Murilo, Fuchs, Abel Ferreira (técnico) e Vitor Roque (PAL)

Gols: Flaco López (PAL), aos 33', e Barletta (SPO), aos 38'/1ºT; Piquerez (PAL), aos 46'/2ºT