Brasileiro vai de um dos melhores do mundo a desinteligente para Guardiola

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Brasileiro naturalizado português, Matheus Nunes chegou ao Manchester City em 2023 como "um dos melhores do mundo" para Pep Guardiola. Hoje, o meia é visto como "insuficientemente inteligente" pelo treinador.



GUARDIOLA VOLTA ATRÁS

A relação entre Guardiola e Nunes começou em 2022. O treinador chamou o meia de um dos melhores do mundo após uma goleada do City sobre o Sporting por 5 a 0, na Champions.

"Matheus Nunes é um dos melhores jogadores do mundo atualmente", disse Pep Guardiola, em fevereiro de 2022.

Matheus foi para o futebol inglês. O brasileiro foi contratado pelo Wolverhampton em agosto de 2022. Não durou muito por lá. O Manchester City pagou 60 milhões de libras (R$ 372 milhões à época) para tirar o jogador dos Wolves no meio de 2023.

O dia a dia com Matheus Nunes fez Pep Guardiola voltar atrás no que disse ainda em 2023. O treinador, no entanto, fez questão de elogiar o meio-campista naquela ocasião.

"Talvez eu tenha exagerado um pouquinho... Ele não é [um dos melhores do mundo]. Ele é um jogador muito bom, de verdade. Mas, às vezes... Talvez eu tenha feito esse comentário após um 5 a 0, eu não sei... Ele [Nunes] é um jogador excepcional", disse Pep Guardiola, em setembro de 2023.

O último domingo marcou uma crítica do treinador ao jogador. Nunes foi escalado como lateral no empate por 0 a 0 entre City e United no Campeonato Inglês. Após o jogo, Guardiola explicou por que escalou o atleta no sistema defensivo e disse que ele "não é inteligente o suficiente" para atuar no meio.

"Ele tem o físico para ser um bom lateral. Não acho que ele seja um jogador para jogar no meio, ele não é inteligente o suficiente. Ele tem habilidades incríveis e está aprendendo muito", disse Pep Guardiola.

RECUSA À SELEÇÃO BRASILEIRA

Matheus Nunes teve a chance de defender a seleção brasileira, mas recusou. Em setembro de 2021, ele foi convocado por Tite para defender o Brasil nos jogos contra Argentina e Peru, mas não se apresentou.

O meio-campista preferiu defender Portugal. Natural do Rio de Janeiro, ele foi morar em solo português aos 13 anos, por causa do seu padrasto, que é de lá. O atleta é nome frequente nas convocações da seleção.

A carreira como jogador foi quase toda construída em Portugal. Matheus Nunes passou por Eireceirense, Estoril Praia e Sporting. Foi no último da lista que ele se destacou e chamou atenção do Wolverhampton antes de ir para o Manchester City.