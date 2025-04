Autoridades liberam obras do novo Camp Nou 24h por dia

© Reuters

(UOL/FOLHAPRESS) - As obras do novo Camp Nou, estádio do Barcelona, seguem a todo vapor, e 24 horas por dia. A reforma não deve ser concluída até o meio do ano.

A Prefeitura de Barcelona renovou até 30 de abril a permissão para que as obras no Spotify Camp Nou continuem sendo realizadas 24 horas por dia. A permissão foi prorrogada três semanas além do previsto inicialmente, segundo informações do jornal catalão Mundo Deportivo. A decisão tem uma exceção: a Sexta-feira Santa, em 18 de abril, e a Segunda-feira de Páscoa, no dia 21 de abril.

O Camp Nou deve ser reinaugurado apenas no segundo semestre. As obras estão atrasadas e as previsões para a reabertura já foram alteradas algumas vezes, passando de novembro do ano passado para janeiro deste ano e, posteriormente, para fevereiro.

Recentemente, o clube catalão anunciou aos torcedores que o pacote de ingressos válidos para os jogos no Estádio Olímpico de Montjuic, atual casa do Barcelona, foi estendido até o final da temporada 2024/25. Portanto, não há mais esperanças de que o Camp Nou retorne até a metade do ano, como já foi prometido pelo clube.

O Camp Nou está em reforma desde junho de 2023. O Barcelona alega que o atraso tem a ver com a logística dos materiais, a mão de obra e licenças necessárias para as mudanças no local. O período de seca no ano passado e as fortes chuvas recentes na capital da Catalunha também 'ajudaram' a atrasar as obras, de acordo com o clube.

Temos o prazer de anunciar que o passe de temporada 24/25 do Estádio Olímpico de Montjuic foi estendido para incluir as partidas de futebol masculino do primeiro time nas competições da LaLiga e da UEFA Champions League até o final da temporada 24/25 Barcelona em comunicado de março.

O Barcelona volta a campo nesta quarta-feira (9) para enfrentar o Borussia Dortmund, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O duelo acontece às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Montjuic.