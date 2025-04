CBF adia início da Série D por falta de laudos técnicos em estádios

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta segunda-feira (7) o adiamento da Série D do Campeonato Brasileiro em uma semana. Prevista inicialmente para os dias 12 e 13 de abril, a rodada de abertura da quarta divisão nacional será disputada nos dias 19 e 20.

Em ofício enviado aos clubes participantes e suas respectivas federações estaduais, a entidade informou que a decisão foi tomada devido à falta de laudos técnicos obrigatórios dentro do prazo dos estádios que vão receber partidas da competição.

Os documentos são uma exigência prevista na Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/2023), do Estatuto da CBF e do RGC (Regulamento Geral de Competições) da confederação.

Fazem parte desse conjunto de laudos, por exemplo, autorizações ligadas a seguração, vigilância sanitária e combate e prevenção de incêndios.

A entidade máxima do futebol brasileiro citou no ofício que os documentos devem ser apresentados com uma antecedência mínima de 30 dias do início da competição ou, em caso de renovação, na data de sua concessão.

Assinado pelo diretor de competições da CBF, Julio Avellar, o ofício da entidade reforça que tais medidas são fundamentais para garantir a integridade física de torcedores, jogadores, árbitros e todos os demais envolvidos nas partidas.

Apesar do adiamento, a entidade máxima do futebol brasileiro afirmou que o calendário da Série D não ficará comprometido e seu término está previsto para setembro.