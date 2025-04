Morre aos 87 o ex-goleiro Manga, ídolo de Botafogo e Internacional

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-goleiro Haílton Corrêa de Arruda, mais conhecido como Manga, morreu na manhã desta terça-feira (8), aos 87 anos.

Tetracampeão carioca com o Botafogo (1961, 1962, 1967 e 1968), tricampeão gaúcho e bi brasileiro pelo Internacional, Manga estava internado no Hospital Rio Barra, no Rio de Janeiro. Ele tratava nos últimos anos um câncer de próstata.

Natural de Recife, o ex-goleiro começou a carreira no Sport, alcançando o tricampeonato pernambucano (1955, 1956 e 1958), antes de migrar para o Rio, onde se tornou ídolo com a camisa do Botafogo.

Após a passagem de quase uma década pelo alvinegro, na qual ainda venceria três edições do Torneio Rio-São Paulo, Manga se transferiu para o Nacional, do Uruguai. Pelo clube do país vizinho, foi tetracampeão uruguaio (1969, 1970, 1971 e 1972) e venceu a Copa Libertadores, em 1971.

Ele também teve passagens por Grêmio (campeão gaúcho em 1979), Coritiba (campeão paranaense em 1978), Operário-MS (campeão mato-grossense em 1977) e Barcelona de Guayaquil-EQU (campeão equatoriano em 1981).

Com a camisa da seleção brasileira, o goleiro atuou como titular na Copa de 1966.

Reconhecido como um dos grandes jogadores da posição na história do futebol brasileiro, sua data de aniversário -26 de abril- passou a ser considerada o "dia do goleiro".

"Faremos todas as homenagens a esse gigante de nossa história, que seguirá eternamente vivo em nossos corações", afirmou o presidente do Botafogo, João Paulo, em nota publicada pelo clube nas redes sociais.

"Sua atuação na final do Brasileiro de 1975, jogando com dois dedos quebrados, simboliza a coragem e a entrega que o tornaram um dos maiores goleiros da nossa história", destacou o Internacional.

"O Club Nacional de Football lamenta profundamente o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda "Manga", Campeão da Conmebol Libertadores 1971, Copa Interamericana 1971 e quatro campeonatos uruguaios. Aos seus familiares, amigos e entes queridos, o abraço mais forte. Adeus, Manga", publicou o Nacional.