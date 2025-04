À espera de Pedro, Flamengo segue no topo entre os que mais perdem gols

© Shutterstock

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Já são 27 jogos de invencibilidade e o Flamengo segue dominante diante de seus adversários. Mesmo assim, há algo recorrente que anda incomodando não só o torcedor como o próprio técnico Filipe Luís: a quantidade de gols perdidos, que faz a equipe chegar ao sexto ano consecutivo no top 5 do Campeonato Brasileiro no quesito.

O QUE ACONTECEU

O Rubro-Negro inicia mais uma vez a competição no topo da lista. De 2019 para cá isso foi uma constante.

Com Jorge Jesus, ficou em segundo. Em 2020, 2021 e 2022, liderou a questão. Em 2023 foi terceiro e, ano passado, foi vice.O time segue finalizando bastante.

Nestas duas primeiras rodadas do Brasileiro, tem a terceira melhor média, mas os resultados têm sido apertados, com um 1 a 1 diante do Internacional - quando finalizou 19 vezes -e um 2 a 1 sobre o Vitória- quando finalizou 14.

O último placar elástico foi a goleada de 5 a 0 diante do Maricá, em 22 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca. De lá para cá, teve também um empate por 0 a 0 com o Fluminense -na final do Estadual- e outras cinco vitórias, mas todas por um gol de diferença e, no máximo, em 2 a 1.

A média de finalizações foi de 14 por jogo nestas sete partidas. Foram nove gols, o que dá uma média de 1,28.

Após o triunfo sobre o Vitória, Filipe Luís admitiu que a situação preocupa. O treinador entende que o Flamengo precisa ser mais "determinante".

"O time conseguiu fazer boas chances de gol no primeiro tempo, mas precisamos melhorar alguns detalhes do jogo com bola porque queremos que o time seja determinante na frente. Estamos criando, mas precisamos ser determinantes na área do adversário", disse o técnico.

VOLTA DE PEDRO PODE ACONTECER AMANHÃ

Quem pode ajudar a melhorar este índice é Pedro. O artilheiro vive a expectativa de ser relacionado para a partida desta quarta-feira (9), contra o Central Córdoba, da Argentina, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

O atacante treinou normalmente nesta segunda-feira (7) com o grupo que se reapresentou. Após sete meses de recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo, ele já está 100% liberado pelo departamento médico, mas Filipe Luís não quis confirmar se ele irá para o jogo diante dos argentinos. O treino desta terça-feira (8) pela manhã, no Ninho do Urubu, definirá a questão.

"Ainda vamos ver, tenho que falar com o doutor, mas está perto", falou Filipe Luís, após o triunfo sobre o Vitória.