Arsenal abre três gols sobre o Real na Champions e amplia pressão sobre Ancelotti

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Arsenal construiu uma grande vantagem sobre o Real Madrid nas quartas de final da Champions League. Com todos os gols marcados no segundo tempo -dois em belas cobranças de falta de Declan Rice-, o time inglês venceu por 3 a 0 no Emirates Stadium, em Londres, na noite europeia de terça-feira (8).

O resultado obriga a equipe espanhola a tentar uma difícil virada na partida de volta, marcada para a próxima semana, na quarta-feira (16), no Bernabéu, em Madri. E amplia a pressão sobre o técnico italiano Carlo Ancelotti, que, após uma sequência de grandes conquistas no clube branco, dá sinais de desgaste.

Reportagem publicada nesta semana pelo jornal madrileno As apontou que sua permanência no cargo depende dos resultados na reta final da temporada. O time está em segundo lugar no Campeonato Espanhol, a quatro pontos do líder Barcelona. E enfrentará também o arquirrival Barcelona na decisão da Copa do Rei, no próximo dia 26.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a distância, observa. O presidente Ednaldo Rodrigues ainda não definiu um comandante para a seleção brasileira após a demissão de Fernando Diniz e não esconde sua admiração por Ancelotti. O contrato do treinador com o Real vai até o meio de 2026, porém a possibilidade de rescisão cresce.