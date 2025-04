Piloto Eduardo Imamura e filho de sete anos morrem em acidente trágico

© Reprodução IG Eduardo Imamura

Eduardo Imamura, piloto brasileiro de Fórmula 1600, e o seu filho de sete anos, morreram em um acidente rodoviário em Marília, interior de São Paulo.

Conforme relatam as autoridades, o piloto conduzia um veículo que entrou na contramão e bateu de frente com um caminhão, na estrada Transbrasiliana (BR-153). A mulher de Eduardo e um outro passageiro sobreviveram ao acidente.

De acordo com o delegado da polícia responsável pelo caso, foi instaurado um processo para averiguar as causas do acidente.

"Apesar de ter provocado o acidente, o piloto não vai responder criminalmente já que é uma das vítimas. O motorista do caminhão prestou apenas um depoimento", informou o delegado, citado pelo 'G1'.

Eduardo Imamura teve o óbito declarado no local. Quanto ao filho, Bento, de sete anos, foi internado no Hospital das Clínicas de Marília, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na madrugada desta terça-feira, dia 8.

Leia Também: Morre aos 87 o ex-goleiro Manga, ídolo de Botafogo e Internacional