Palmeiras joga Libertadores, e Doncic volta a Dallas; veja destaques do esporte na TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quarta-feira (9) é um dia movimentado no mundo esportivo, com partidas relevantes de futebol e de basquete.

No esporte jogado com os pés, a jornada reservas duelos continentais na Europa e na América do Sul. Na Champions League, pelas quartas de final, o Barcelona pega o Borussia Dortmund, e o Paris Saint-Germain encara o Aston Villa. Na Copa Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño.

A NBA (a liga norte-americana de basquete), em sua última semana na fase de classificação, tem noite de reencontro. Negociado com o Los Angeles Lakers, Luka Doncic jogará pela primeira vez em Dallas após a troca bombástica que o tirou dos Mavericks.

Confira os destaques esportivos da programação de quarta



6h Masters 1000 de Monte Carlo

Tênis: ESPN 2 e Disney+

16h Barcelona x Borussia Dortmund

Champions League: Max

16h Paris Saint-Germain x Aston Villa

Champions League: TNT e Max

19h Nacional-URU x Bahia

Copa Libertadores: ESPN e Disney+

20h30 Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers

Basquete, NBA: ESPN 2 e Disney+

21h30 Flamengo x Central Córdoba

Copa Libertadores: Globo (RJ e parte da rede) e Paramount+

21h30 Palmeiras x Cerro Porteño

Copa Libertadores: Globo (SP e parte da rede) e Paramount+

21h30 Cruzeiro x Mushuc Runa

Copa Sul-Americana: ESPN e Disney+

23h Sacramento Kings x Denver Nuggets

Basquete, NBA: ESPN 2 e Disney+