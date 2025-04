LeBron James é o primeiro atleta masculino a se transformar em um boneco Ken

© Divulgação

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois da ginasta brasileira Rebeca Andrade e da tenista norte-americana Venus Williams, a Mattel, fabricante da Barbie, decidiu homenagear um atleta masculino: LeBron James. Uma edição especial do boneco Ken, inspirada no ala do Los Angeles Lakers, da NBA (a principal liga de basquete do mundo), chega ao mercado no fim de abril. O preço de venda é de US$ 75, cerca de R$ 445 na cotação atual.

O boneco inspirado em LeBron é 2,5 centímetros mais alto que o Ken tradicional, vem em uma embalagem especial e tem visual personalizado escolhido pelo próprio jogador, com jaqueta "varsity", fones de ouvido, óculos de sol e pochete.

King James, como é conhecido mundialmente, se emocionou ao falar do boneco: "Quando criança, tive a sorte de contar com referências que me mostraram, na prática, o poder do trabalho duro e da dedicação. Hoje entendo o quanto é essencial que os jovens tenham exemplos positivos."

A Mattel vai celebrar o aniversário de 65 anos do Ken em 2026, e a marca selecionou vários "Kenbassadors" - embaixadores do boneco - reverenciando homens de destaque em suas áreas. O jogador de basquete é o primeiro da lista. "Participar dessa parceria é uma honra. É uma oportunidade de reforçar o valor dos modelos que inspiram sonhos, fortalecem a confiança e mostram para as crianças que elas também podem conquistar o impossível", explicou LeBron.