Saída à vista? Al Nassr toma posição sobre futuro de Cristiano Ronaldo

O futuro de Cristiano Ronaldo tem sido tema de muita discussão nas últimas semanas. Com o contrato se aproximando do fim no Al Nassr, o craque português chegou a ser especulado em uma possível transferência para um clube que disputaria o Mundial de Clubes.

No entanto, ao que tudo indica, esse cenário não deve se concretizar. O jornalista italiano Gianluigi Longari revelou, nesta quarta-feira, que o Al Nassr ofereceu uma renovação de contrato por mais dois anos a Cristiano Ronaldo, até junho de 2027.

Caso a renovação se confirme, o astro português continuará em atividade até os 42 anos.

Atualmente em sua terceira temporada pelo Al Nassr, Cristiano Ronaldo soma 30 gols em 34 partidas.

