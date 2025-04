Palmeirenses colam frases antirracistas em setor visitante

© Getty Images

BEATRIZ CESARINI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Palmeiras espalhou mensagens antirracistas nas proximidades do setor visitante do Allianz Parque. Hoje, a equipe alviverde enfrenta o Cerro Porteño pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Os arredores do Allianz Parque amanheceram com cartazes em postes e pinturas no asfalto com mensagens contra o racismo.

"Racismo não. Estamos atentos", "Conmebol racista", "Fogo nos racistas" e "Racistas não são bem-vindos" foram as frases espalhadas no entorno do estádio do Palmeiras, principalmente na rua Padre Thomas, local de entrada de torcedores visitantes.

No asfalto, palmeirenses também se manifestaram: "Fogo nos racistas. Racistas não passarão". A mensagem, porém, foi apagada da rua com uma tinta branca.

A ação acontece após o caso de racismo contra Luighi na Libertadores sub-20, em jogo contra o Cerro, além de inúmeras outras situações em partidas organizadas pela Conmebol.

CONMEBOL NÃO TERÁ AÇÃO CONTUNDENTE

A reportagem do UOL apurou que a a Conmebol seguirá seu protocolo normal para os jogos desta Copa Libertadores. A única "ação especial" da entidade será a união dos jogadores de ambas as equipes na meia-lua do círculo central de frente para as câmaras. Esperava-se mais após o caso de racismo contra Luighi, que deve ser relacionado para o jogo.

O ato terá 20 segundos e será seguido por um apito simbólico. De acordo com definição da própria Conmebol, a ação marca uma "mensagem clara de repúdio a todas as formas de discriminação, racismo e violência". Isso já aconteceu na primeira rodada.