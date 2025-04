Palmeiras pega Ceará e Corinthians enfrenta Novorizontino na 3ª fase da Copa do Brasil

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sorteio realizado nesta quarta-feira (9) na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, foram definidos os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil.

Entre os times paulistas, o tetracampeão Palmeiras encara o Ceará, no único duelo entre dois times da Série A do Campeonato Brasileiro. O mando do primeiro jogo, também definido por meio de sorteio, é do time cearense.

O Corinthians, tricampeão da competição, encara o Novorizontino, que joga a Série B do Brasileiro, com o duelo de ida na casa do time do interior paulista.

Campeões em 2010 e 2023, Santos e São Paulo enfrentam CRB-AL e Náutico, respectivamente. Os dois paulistas jogam a primeira partida em casa.

Já o Red Bull Bragantino mede forças contra o Criciúma, que já levantou a taça de campeão da competição em 2010. A primeira partida acontece na cidade catarinense.

As datas dos confrontos ainda serão divulgadas pela CBF.

CONFIRA ABAIXO TODOS OS CONFRONTOS DA TERCEIRA RODADA DA COPA DO BRASIL

Vasco x Operário-PR

Fluminense x Aparecidense-GO

Bahia x Paysandu

Botafogo x Capital-DF

Internacional x Maracanã-CE

Fortaleza x Retrô-PE

Athletico-PR x Brusque

Palmeiras x Ceará

Atlético Mineiro x Maringá

Flamengo x Botafogo-PB

São Paulo x Náutico

Cruzeiro x Vila Nova

Santos x CRB-AL

Corinthians x Novorizontino

Red Bull Bragantino x Criciúma

Grêmio x CSA-AL